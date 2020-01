Will Smtih confiesa celos del amigo de su esposa Jada Pinkett [VIDEO]

Will Smith es uno de los actores de Hollywood más queridos por sus exitosas interpretaciones en innumerables películas, conquistando también por tener un romance estable con su esposa Jada Pinkett.

Aunque muchos creían que era un matrimonio sin inconvenientes, el actor reveló por primera vez cómo fue la etapa de sus celos al amigo de su esposa, generando un momento tenso en la relación.

¿Quién era el amigo de Jada Pinkett que Will Smtih tenía celos?

El hombre que ocasionó inseguridades en Will Smith fue el rapero Tupac Shakur, amigo íntimo de Jada. Los artistas se conocieron en la escuela pública de arte en Baltimore cuando ella vivía una difícil etapa.

¿Por qué Will Smith le tuvo celos al amigo de su esposa?

La productora conservó su amistad con Tupac hasta la muerte de él en 1996, un año antes a la fecha del matrimonio de Pinkett.

Por medio de una entrevista de Smith en el programa radial The Breakfast Club, asombró con su manifestación. "Es una de las cosas de las que más me arrepiento, porque no fui capaz de abrirme a la idea de interactuar con Pac. Ya me entiendes, teníamos ciertas tensiones".

"Ellos habían crecido juntos y se querían un montón, pero no habían estado juntos de manera sexual. Pero cuando llegaron a una edad en que eso pasó a ser una posibilidad, por aquel entonces Jada ya estaba conmigo".

Will Smith sobre la muerte de Tupac

La estrella sabe que el rapero nunca tuvo inconvenientes con él. "Jada siempre me decía lo mismo: 'Te lo prometo, tienen mucho en común, lo entenderán muy bien', pero nunca fui capaz. Y lo lamento profundamente. No era capaz de lidiar con la situación: yo era un rapero pijo de Filadelfia y él era Tupac. No sé si me explico. Me hacía sentir muy, muy inseguro, y no fui lo bastante hombre como para aceptar su vínculo con Jada".

Vídeo - Hijo de Will Smtih