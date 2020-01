Will Smith canta ‘Bad Boys’ con Mariachi [VIDEO]

Will Smith y Martin Lawrence estuvieron visitando los estudios de Telemundo para promocionar su película "Bad boys for life".

En una de estas visitas, Will Smith y Martin Lawrence fueron sorprendidos por un grupo de mariachis, quienes empezaron a tocar al ritmo de ‘Bad boys’ y ambos actores estadounidenses tuvieron la genial idea de cantar con este fondo y subirlo a sus cuentas de Instagram.

“¡Saludos a Miami por mostrarnos tanto amor en la última parada de nuestra gira de prensa #badboysforlife! ¡Will Smith y yo todavía intentamos aprender las palabras!”, fue la descripción que usó Martin Lawrence.

Mientras que Will Smith colocó en Instagram: “Martin Lawrence hará cualquier cosa para evitar cantar la letra de esta maldita canción!”.

En pocos minutos de ser publicado, el video se convirtió en viral y acumuló más de dos millones de “Me gusta” en Instagram.

Aracely Arámbula se encontró con Will Smith

La actriz mexicana Aracely Arámbula se encontraba en los estudios de “Un nuevo día” de Telemundo promocionando la segunda temporada de “La Doña”.

Y la actriz no contaba con que ese mismo día, Will Smith junto a Martin Lawrence también irían para promocionar su película "Bad boys for life", fue una buena coincidencia.