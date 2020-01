Will Smith logró hablar español gracias a Kate del Castillo [VIDEO]

Will Smith retorna a la industria del cine imparable. Por ello, se convirtió en uno de los protagonistas en un nuevo proyecto junto a las actrices mexicanas Kate del Castillo y Martin Lawrence en Bad Boys for Life.

De manera divertida, las intérpretes se animaron a enseñarle hablar español al estadounidense como parte de la promoción de la cinta, robándose más de una sonrisa en sus fans.

Kate del Castillo junto Will Smith

Por medio de la presentación del avance del filme, Del Castillo, comenzó. “¡Hola a todos! Somos el elenco de Bad Boys para Siempre”. Inmediatamente, Paola expresó, “Kate y yo estamos muy orgullosas de unirnos a esta increíble franquicia con Will y Martin!”.

El instante más divertido de la grabación fue cuando Lawrence indicó en inglés, “¡Whoa! No sé español”, a lo que el intérprete de Hollywood contestó para tranquilizar a su compañero, “va a estar en el teleprompter. Todo lo que tienes que hacer es leerlo”.

Después del consejo, Martin leyó con cara de preocupado, “gracias a La Reina”, a lo que Will manifestó: “no, no, no, son Reinas”. Donde Kate les hizo énfasis en la pronunciación, mientras Paola agregó, “tienes que usar tu epiglotis (en la erre)”, pero Will Smith la desmiente y asegura que no puede usar esa técnica en televisión.

Will Smith habló en español