Mónica Cabrejos indignada: liberan a los asaltantes que la encañonaron

Mónica Cabrejos expresó su indignación tras revelar que los delincuentes que la asaltaron a ella y a su equipo de Al Sexto Día fueron liberados. La periodista indicó que es "una vergüenza" esta decisión, y ahora teme por su seguridad.

Como se recuerda, el pasado miércoles, la conductora y sus compañeros fueron asaltados, sin embargo, gracias a la debida intervención, detuvieron a los malhechores.

Esta acción fue resaltada por Mónica Cabrejos, sin embargo, agría sería su sorpresa cuando le informaron que la fiscal adjunta provincial, Patria Paolo Cabello Rodríguez, decidió liberar a los criminales por considerar que el video de seguridad no probaba el delito.

“Nosotros los peruanos nos quejamos muchísimo de los policías, cuando creo que el gran problema con el sistema judicial y la inseguridad ciudadana tiene que ver con la Fiscalía”, indicó.

"¿Qué pruebas necesitamos? Que el señor me haya baleado al momento que me apunta y si no encontramos el arma ni el video, ¿no habría prueba?”, acotó.

Mónica Cabrejos se mostró preocupada e indicó que teme por su vida.

"En muchos casos, creo que viven en otra realidad. De repente esta fiscal nunca ha sido asaltada y ojalá nunca le pase. No quiero pensar que ha pasado algo más. Esperemos que esto no se repita porque los peruanos merecen vivir tranquilos”, dijo.

“Yo en el expediente he dado mis datos, mi dirección. Mañana pueden irme a buscar porque el señor tiene un arma. Esto no es broma, esto puede pasar. Puede ir a buscarme a la puerta de mi casa y descargarme la cacerina encima mío y no pasa porque la fiscal, ‘ay, no lo vi’. Qué indignación, no solamente por mí, qué indignación que vivamos en un país como este, que se va destruyendo por la ineptitud de algunos”, remarcó.

"Tengo miedo. Ayer volví a soñar con él, que me asaltaban, tengo miedo que entren a mi casa. Que me cuide la justicia de Dios, porque la justicia del hombre y peruana está hecha para proteger a las escorias de la sociedad y no a las personas de bien. Siento que mi vida vale la enésima parte de lo que vale la vida de esa escoria, que me apuntó en la cabeza que es capaz de dispararte por robarte un celular”, concluyó.