Mónica Cabrejos no se quedó callada y le respondió a Rodrigo González ‘Peluchín’, después de que el ex conductor de ‘Amor, Amor, amor’ asegurara que ella realizó un “comentario con tufillo homófobo”.

¿Por qué ‘Peluchín’ acusó de ser homofóbica a Mónica Cabrejos?

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González mostró un extracto de la entrevista que Mónica Cabrejos le dio al diario Ojo y señaló que la conductora de ‘Válgame’ hizo un “comentario con tufillo homófobo”.

“Qué podría opinar si precisamente él no es el más indicado para hablar de belleza femenina, él no valora la belleza femenina o el gusto por las mujeres”, fueron las declaraciones de Mónica Cabrejos.

“¡Cero criterio para decir algo así! ¿De qué sirve que todo el tiempo presuma sus cartones si una ‘comunicadora’ hace este tipo de comentario con tufillo homófobo”, fue la respuesta de ‘Peluchín’ en Instagram.

Mónica Cabrejos asegura que “Rodrigo González tiene una tendencia a ser misógino”

Ante este comentario de Rodrigo González, Mónica Cabrejos le respondió en su programa en Capital y negó ser homofóbica.

“La gente que me conoce sabe que de homofóbica no tengo nada. Soy una ‘friendly gay’ y una activista por los derechos de absolutamente todos por igual. Yo creo que lo que he dicho no tiene nada que ver, pero ante los constantes ataques hacia mi apariencia física, burlas, creo que es lógico decir lo que he dicho (sic)", dijo la conductora de ‘Al sexto día’.

“Rodrigo no valora el gusto por las mujeres, él más bien tiene una tendencia a ser misógino porque en sus redes sociales no veo que se burle igual de los hombres. Esa declaración tiene varias cosas que vienen de atrás. Yo no veo que él, particularmente, agarre la foto un hombre y se burle constantemente de su apariencia física. No soy yo, somos muchas mujeres de las que él ser burla físicamente”, agregó.

