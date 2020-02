Mónica Cabrejos anuncia que existen vídeos que pondrían en peligro a Melissa Klug

Mónica Cabrejos habló claro y fuerte durante el programa de televisión 'Válgame', sobre unos presuntos vídeos que perjudicarían a Melissa Klug en el juicio con Jefferson Farfán.

La información que reveló la conductora, asombró al indicar que esta grabación también podría afectar a la empresaria ante la tenencia de sus hijos.

Mónica Cabrejos a Melissa Klug

“No es un tema personal, yo soy una activista, feminista desde hace mucho tiempo y defiendo lo que yo considero hace a las mujeres libres. Cada uno decide cómo prefiere vivir, si quiere trabajar, si le gusta o no le gusta que la mantengan, etc. Pero aquí yo no tengo nada personal contra Melissa Klug, pero sí es cierto, de manera personal, considero que ser madre es un negocio”.

A su vez, la presentadora, continuó, “esta es información que yo he recibido a través de una fuente, y cuando digo una fuente no es el entorno cercano, no el abogado Enrique Pardo Figueroa ni Jefferson Farfán, no es Yahaira Plasencia, no es Doña Charo... Tengo otro tipo de fuentes, porque siempre hay gente que quiere contar lo que sabe”.

¿A qué se refiere Mónica Cabrejos sobre los vídeos de Melissa Klug?

Cabrejos, de acuerdo a la información de su fuente, Melissa habría renunciado a sus derechos de 11 años por unas posibles pruebas contundentes en su contra.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos... Dicen que videito manda. Nunca fue la intención de Jefferson Farfán de quitarle la custodia de sus hijos, pero como están en una gran batalla desde hace 10 años”.

“No fue un video, sino varios videos... fue una compilación de muchas cosas de que si se llegaba a una batalla legal o judicial, podrían haber puesto en peligro la tenencia de los hijos a pesar que Farfán no vive en Perú".

“Como proceso legal y toda batalla por dinero, ambas partes logran conseguir pruebas de cosas terribles, persiguen, pueden poner un investigador privado y la razón sería que existiría un video que en un momento fue mostrado a Melissa y cuyas imágenes de varios videos, una compilación de muchas cosas que podrían, si es que se llegaran a mostrar en una batalla judicial, haber puesto en peligro la tenencia de los hijos de Melissa”.