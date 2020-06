La hija de Chayanne cautiva con cover de The Beatles en Instagram

¿Nace una estrella? No, no es el título de la conocida historia que protagonizó Lady Gaga hace unos pocos años, sino la sensación que muchos fans han experimentado al escuchar la tremenda interpretación que Isadora Sofía Figueroa (la hija de Chayanne) hizo de un tema de The Beatles.

Las redes sociales reventaron cuando los amantes de la música escucharon a Isadora, dueña de una muy interesante voz, interpretar Let It Be, uno de los temas más icónicos del famoso cuarteto de Liverpool. Rápidamente, los miles de seguidores de la joven de 20 años la llenaron de elogios por su hermosa calidad vocal.

Isadora Sofía Figueroa no es solo la hija del cantante puertorriqueño Chayanne, sino también una usuaria de Instagram que ha logrado congregar a más de 300 mil seguidores debido a su comprobado talento artístico, lo que confirma aquello de que la música se lleva en las venas.

Recordemos que anteriormente ella ya había deslumbrado a los fans en las redes sociales al interpretar el tema No hay nadie más de Sebastián Yatra. Por si fuera poco, cada vez que ella se anima a realizar algún cover, no solo se destaca por su dulce voz, sino también por su capacidad como instrumentista, ya que toca el piano con propiedad.

Chayanne es un cantante que, a sus 51 años, se ha caracterizado por mantener bien cuidada su vida privada, de todos modos, sus hijos Isadora Sofía y Lorenzo Valentino, se han hecho conocidos en las redes sociales. Ellos son fruto de la relación del artista boricua con Marilisa Maronese, exmodelo y abogada venezolana.

¿Será acaso que pronto veamos a Isadora Sofía Figueroa convertida en toda una cantante profesional? ¿Es que Chayanne ya tiene heredera en el mundo artístico? Solo el tiempo lo dirá, lo cierto es que mientras tanto podemos disfrutar de sus covers en las redes sociales.