Chayanne: hija sorprende en Instagram con maravillosa voz durante cuarentena [VIDEO]

La hija de Chayanne sorprendió a sus seguidores de Instagram con su maravillosa voz mientras pasa su cuaretena en casa. Isadora Figueroa colgó un video en su red social donde demuestra todo su talento.

En el video que, estamos seguros, llena de orgullo a Chayanne, vemos a la joven sentada frente a un piano, tocando y cantando la canción de la banda británica The Beatles, Let It Be.

“Let It Be / Somos el Mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música. #yomequedoencasa”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar, donde halagaron el talento de la joven de 19 años y también su belleza.

Como se sabe, Chayanne se encuentra también en cuarentena. A través de videos ha hecho recomendaciones y pedidos a la población, con el fin de que tomen en serio esta situación y se cuiden del coronavirus.

Incluso, decidió posponer sus presentación en diversos países, "por el bien del público y de su equipo".