¡Fans emocionadas! Chayanne muestra cómo se ejercita en casa durante cuarentena

Chayanne es uno de los muchos artistas que decidió cancelar sus presentaciones ante la pandemia que enfrenta el mundo. Además, instó a sus fans para que tomen las medidas necesarias y eviten contagiarse del coronavirus.

"En algún momento nos volveremos a encontrar en el escenario", señaló Elmer Figueroa, más conocido Chayanne, a través de un comunicado. "Quédense en su casa", acotó.

Como se recuerda, el artista tenía previsto presentaciones en Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos; así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante”, señaló Chayanne.

Y es justamente lo que se encuentra haciendo, el cantante está en cuarentena junto a su familia, donde no deja de grabar videos para sus fans, aconsejándoles y hasta enseñándoles cómo se ejercita mientras se queda en casa.

"Tomemos conciencia de la importancia de cuidarnos, por nuestra familia y nuestra comunidad. Seamos un buen ejemplo", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede ver a Chayanne haciendo ejercicios. Tras lograr la atención de sus fans, el cantante se paró y brindó recomendaciones para enfrentar este virus.

El cantante resaltó que no pensemos que solo los niños y adultos son los únicos vulnerables ante este mal, sino toda la población. Es por ello que todos deben tomar las medidas de seguridad.

"Es importante ser conscientes de lo que está pasando. Quédense en su casa", concluyó.