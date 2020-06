Daniela Darcourt asombra al contar la verdad de su rivalidad con Yahaira | VIDEO

La salsera Daniela Darcourt sorprendió al hablar por primera vez el motivo de su enfrentamiento con Yahaira Plasencia durante años tras haberse sincerado en el programa de Julian Zucchi.

¿Por qué Daniela Darcourt no se lleva bien con Yahaira Plasencia?

Por medio de una entrevista que le realizó la pareja de Yidda Eslava a la intérprete de 'Señor mentira', la joven no dudó en responder el motivo de su rivalidad hasta la actualidad con la novia de Jefferson Farfán.

Sin pelos en la lengua, Daniela confesó que todo habría iniciado cuando Yahaira canceló un versus entre amabas en una temporada de 'El Artista del Año' de Gisela Valcárcel.

“En su momento a mí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, manifestó Darcourt.

Sin embargo, los dime y diretes entre las artistas se originó desde este hecho: “Justamente en el artista del año en la temporada que ella estaba. Me hicieron ensayar en la madrugada de ese mismo día, luego me llamaron y me dijeron que no y mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que si yo iba ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”.

Cabe recordar que en aquella ocasión, diferentes medios le cuestionaron su ausencia, revelando Daniela lo siguiente.

"Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”, indicó la salsera.

“Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese dime y direte que dura hasta ahora, pero ella hace sus cosas a su manera y yo a la mía”, finalizó sobre el tema.