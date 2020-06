J Balvin se vuelve tendencia al burlarse de Shakira durante entrevista

Los integrantes del grupo Black Eyed Peas se reunieron de manera virtual con los colombianos, Maluma y J Balvin, para una entrevista para la revista Billboard y hablar de su última colaboración musical en la canción “Traslation”, donde también participa Shakira y otros artistas latinos.

En algún momento de la conversación, ambos colombianos indicaron que se sentían afortunados de hacer trabajado con el reconocido grupo musical. Pero durante la charla surgió el nombre de la intérprete de “Hips don´t lie”.

Para esto la entrevistadora le consultó al grupo que con cuál de los, Maluma o J Balvin, tuvieron que ser más “flexibles” para trabajar. Ante esta pregunta Will.i.am manifestó que, en realidad, sería con Shakira. La reacción de J Balbin fue lo que llamó la atención, ya que empezó a reírse de manera sonora, sarcástica y forzado, que lo generó incomodidad entre sus colegas.

“Nunca he trabajo con Shakira... supongo que así debe ser”, comentó J Balvin entre risas; no obstante, los demás artistas se mostraron algo fastidiados con sus palabras.

Quien no se quedó callado fue Maluma, que al ver el incidente, no dudó en defender a su colega: “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”.

Cabe mencionar que, Will.i.am aclaró por qué respondió el nombre de Shakira, ya que es una artista que precisa lo que quiere y cómo lo quiere, es como ir a la escuela.

“Yo he aprendido mucho de Shakira, por su manera de trabajar. Ella llega con sus arreglos y te dice: ‘Punto número 1, aquí cambiaría esto, punto número 2 yo lo haría así‘, y así a lo largo de varios puntos”. Entonces J Balvin se vuelve a reír y lo interrumpe diciendo: “Y entonces regresas al punto número 1″.

Pero los fans de la cantante no lo tomaron a bien y apuntaron a que J Balvin se burló de ella. Para los seguidores de la cantante de “Pies descalzos”, el reguetonero le faltó el respeto a una de las artistas que más ha hecho para abrir las puertas del mercado estadounidense para los latinos. Con el hashtag #JBalvinIsOverParty (J Balvin está acabado), que se hizo rápidamente tendencia, hicieron un llamado para “cancelar” al intérprete de “Morado”

El que se llevó las palmas fue Maluma, que al inicio se mantuvo en silencio para, luego, en un instante de la conversación, resaltara el trabajo de su compatriota, y de esa manera desacreditar ligeramente la actitud de J Balvin.