Andrés Wiese aseguró que tenía buena relación con la mamá y hermana de Mayra Couto

El actor Andrés Wiese no la está pasando bien tras las acusaciones de acoso sexual en su contra de parte de una menor de edad y Mayra Couto. Tras mantener unos días en silencio, el artista decidió a responder las denuncias.

El popular ‘Ricolas’ no solo contó cómo siente con las críticas que acarrearon estas acusaciones, sino también sobre el incidente en Nueva York con la actriz.

“(…) si confieso que hubo un acercamiento, porque además habíamos pasado está noche en NY, en el teatro, con los tragos y estábamos viendo unos videos en su laptop. Y, sí, reconozco que leí mal la señal. Yo me equivoqué e intenté darle un beso, que ella lo frenó”, indicó el actor.

Además, agradeció el proceder de Couto y manifestó que la artista adjudica a ese episodio la enemistad que tienen.

Andrés reveló pruebas de la buena relación con Mayra Couto

Si bien la recordada ‘Grace’ atribuye la mala relación, el actor indicó que no entiende la situación, ya que tras ese incidente ella lo invitó a participar en un programa de radio para su universidad.

“Yo la ayudé en su trabajo, así como lo hice en varias ocasiones. Su mamá siempre me ha tenido mucho cariño, su hermana Ivana También. Entonces, es por eso que no deja de sorprenderme”, agregó el actor.

Andrés Wiese tras acusación de acoso sexual: “No tengo cabeza para reconstruirme ni inventarme”

Andrés Wiese siento tocar fondo luego que salieran estas denuncias, al punto que querer desaparecer.

"Hasta hace unos días estaba evaluando si valía la pena estar acá, no tengo una respuesta para eso, no tengo la capacidad de ver al futuro cuando lo que estoy viviendo en el presente es la peor pesadilla que me ha tocado vivir y no me estoy victimizando, me estoy defendiendo. Se han violado mis derechos, me han exhibido de la peor manera, no tengo cabeza para reconstruirme, para reinventarme. Si tú me preguntas qué quisiera hacer ahorita, quisiera estar en otro planeta, quisiera retroceder el tiempo, ni siquiera sé si retroceder el tiempo porque pudo haber pasado igual y tener que estar defendiendo lo mismo, pero no tengo claridad, me tengo que enfocar en mí. Perdóname la palabra, he estado en la m*****, y salir de ahí es difícil", indicó muy afectado el popular 'Nicolás de las Casas'.