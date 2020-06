Revelan video de opinión de Mayra Couto sobre Andrés Wiese antes de denuncia

Andrés Wiese está en el ojo de la tormenta después de las denuncias de una menor de 17 años y la actriz peruana Mayra Couto.

¿Qué pasó con Mayra Couto y Andrés Wiese?

Mayra Couto reveló en su cuenta de Instagram capturas de pantalla en donde se expone (según ella) el acoso que pasó con Wiese durante las grabaciones de la serie.

La artista informó que Andrés la acosaba en diferentes escenas y que, incluso le hizo bulliyng después que ella lo rechazó.

Tras esta denuncia, han salido diferentes videos antiguos, en donde ambos declaran que no se llevaban nada bien cuando hicieron “Al Fondo Hay Sitio”.

¿Qué dijo Andrés Wiese sobre Mayra?

“No tiene por qué haberla (una amistad), es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor (Grace y Nicolás), pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo vas a ser mejor amigo”, indicó.

¿Qué dijo Mayra Couto sobre Andrés Wiese?

“Andrés y yo no tenemos tanta afinidad digamos. Andrés (Wiese) es mucho más grande, él me ha conocido cuando yo tenía 16 años y él ya era un hombre y entonces nunca hemos sido como amigos, me entiendes, yo era la chiquita en general, pero con él más. Somos muy distintos”, expresó Couto en una entrevista.

Ambas declaraciones dejan en claro que no existía una buena relación entre los actores.