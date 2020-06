Andrés Wiese no habría cometido delito con menor de edad, según abogada | VIDEO

¿Vacío legal? El actor Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta después de las denuncias de acoso sexual de una menor de 17 años en el programa de Magaly Medina.

Sin embargo, según una especialista, el artista podría salir ‘bien librado’ de este caso.

El pasado lunes 8 de junio, durante la transmisión de ‘Magaly TV La Firme’, una adolescente brindó una entrevista indicando que Wiese se comunicó con ella vía Instagram y le envió fotos y videos de su cuerpo totalmente desnudo.

Tras esta situación, se podría presentar una demanda, pero según la abogada Claudia Zumaeta, quien brindó declaraciones al programa de espectáculos, existe un vacío legal en el Perú, por lo que Andrés Wiese no podría ser denunciado.

“Por lo que acabo de observar, no hay lamentablemente ningún delito, no se configura. Lo indignante es que él no podría ser acusado por ningún tipo de acoso, ni siquiera por violación o exposición de imágenes, ni por violación de información y fotografías” indicó la especialista.

“Lo triste es que esto no está normado”; añadió.

Pero la letrada hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que revisen estos casos contra menores de edad.

“Se está evidenciado estos abusos y derechos a niños. Estos niños, como son fans, se sienten obligados a retribuirlos con fotos que pueden vulnerar su sexualidad”, señala.

Conversación de Andrés Wiese con menor de edad

Como se recuerda, una menor de edad se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para denunciar que el actor Andrés Wiese se contactó con ella a través de Instagram para intercambiar imágenes subidas de tono.

Según detalló la jovencita, el actor de “Al fondo hay sitio” se contactó con ella vía Instagram y fue él quien comenzó a enviar videos de su cuerpo desnudo.

“La conversación comenzó a darse en la segunda historia (Instagram Stories) donde lo etiqueté, donde él me responde con un corazoncito... Primero me envía una foto de su rostro y luego me envía un video en la bañera”, relató.

“Nunca hubo una conversación como un ‘hola, cómo estás’. Me envió un video de él totalmente desnudo”, añadió.