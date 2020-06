Katia Palma habla de la vez que la criticaron por "hacer una fiesta" en plena cuarentena

Katia Palma confesó que no saber cuánto terminará la cuarentena le produce angustia, pues hay mucha gente que lo necesita. Sin ir muy lejos, el que ella no regrese al teatro implica que gente que trabajaba con ella se quede sin trabajo.

"A mí me entra muchas veces momentos de angustia cuando veo que no hay fecha para empezar a trabajar en el teatro. Es lo que también me moviliza y me pongo nerviosa, detrás mío hay profesionales que vivían de lo mío, todo es una cadena", explicó la actriz.

La comediante recordó cuando fue presa de críticas tras difundirse que habría hecho una fiesta en su departamento en plena cuarentena.

"Cuando pasó eso, el único titular que se mantuvo fue: ‘Katia Palma organiza fiesta’ y obviamente, ese tipo de información la gente se la va a creer de arranque. El artista aguanta odios e insultos para que pueda, en el momento indicado, recién decir su verdad", explicó Katia Palma al diario Correo.

"Estaba en mi departamento conversando con algunos de mis vecinos y admito que con el volumen alto del equipo de sonido. No había nadie extraño y menos hubo fiesta, todo se aclaró", detalló.

Katia Palma resaltó que los comentarios a raíz de este hecho le afectaron mucho.

"Porque la gente es muy cruel, puede ser muy mala y te juzga por algo que no sabe. Y tú como personaje público, a veces, tienes que escuchar de todo y callar. Somos personas, cuántas veces yo he llorado en la ansiedad de no saber qué va a pasar, pero también he reído. Todo el mundo se ha tomado una chela como yo y ha hablado por teléfono más de la cuenta. Los artistas también tenemos que pagar la luz, el alquiler, y además ver por tu familia, tus padres. Eso, siempre deben recordarlo", indicó la integrante de Yo Soy, programa de Latina.