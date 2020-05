Katia Palma es intervenida tras hacer reunión en plena cuarentena

Katia Palma fue intervenida por las autoridades por hacer reunión el sábado por la noche en plena cuarentena, así lo reveló el diario El Popular. La conductora de televisión habría sido visitada por la policía luego que sus vecinos se quejaran de la bulla que hacía.

El hecho ocurrió a las 11:15 del último sábado. El mencionado diario se comunicó con la animadora, y esto fue lo que dijo:

EP: Hola, Katia, nos llegaron unas imágenes de una intervención policial en el edificio donde vives porque estabas reunida con un grupo de amigos.

Katia Palma: No, no, eso es de otro día, yo estaba en casa haciendo cuarentena.

EP: ¿De cuándo es, porque se ve a un policía entregando mascarillas?

Katia Palma: Por eso, voy a revisar bien (se nota nerviosa) y me devuelves la llamada en diez minutos y te digo.

EP: Pero tú me dices que no es del sábado último.

Katia Palma: No.

EP: Pero la imagen pasó en días de cuarentena, se ve en la foto.

Katia Palma: Sí, por eso, voy a revisarlo bien, llámame luego.

Según dicho medio, en las imágenes se le ve a Katia Palma sin mascarilla, mientras que a los policías se le ve entregando materiales de seguridad para que puedan protegerse del coronavirus.

¿Quién es Katia Palma?

Katia Janet Palma Montalvo nació el17 de agosto de 1981. Es actriz, comediante y presentadora de televisión peruana.