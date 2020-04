“Después de años, Perú no tenía un buen presidente”, dijo conmovida Katia Palma

Katia Palma a través de su cuenta de Facebook aprovechó en felicitar al mandatario Martín Vizcarra por las medidas impuestas para frenar el COVID-19.

Ante ello, la comediante le sugirió a sus seguidores no infringir las leyes ni hacerse "los vivos" incumpliendo el aislamiento social.

Katia Palma halaga la gestión de Martín Vizcarra

Por medio de una carta virtual en sus redes sociales, la exjurado de 'Yo Soy Kids', decidió exponer su posición como ciudadana sobre el rol del presidente ante la pandemia mundial del coronavirus.

“Después de muchos años que Perú no tenía un buen Presidente como lo es Martín Vizcarra. En el inicio de uno de los peores momento del país, Vizcarra está afrontando esta pesadilla ecuánime, con mucho temple y lo más importante apoyando a la Nación en al medida posible”.

Además, envió un mensaje a las personas detenidas tras no respetar el toque de queda. “'Te haces el sapo’ escapándote del toque de queda, su equipo no debe ni dormir. No seas egoísta. Tal vez en otro momentos muchos estuviéramos muertos”, expresó.

La figura pública de Latina aunque no se considera cercana a la política, aplaudió la gestión del Gobierno.“Solo veo con la sinceridad que lo hace, con ganas de combatir algo que NADIE sabe, y eso que a mis casi 40 he vivido gobiernos espantosos”.

Al final no pudo evitar demostrar su sensibilidad ante esta crisis que vive el país por el virus. "Esto quedará en la historia", sentenció con emoticones de una cara llorando y corazones rojos.

Katia Palma en 'Yo Soy' interpretando junto a El General