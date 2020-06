Paulina Rubio llegó a los 49 años entre escándalos y supuestos problemas de drogas

Paulina Rubio cumplió el 17 de junio, 49 años. Una cifra casi redonda para la cantante mexicana, que sin embargo no está atravesando por su mejor momento. Y es que la polémica la persigue allá por donde va, y últimamente ha protagonizado titulares que nada tienen que ver con su carrera musical.

Primero, el escándalo tras la publicación por parte de la Chica Dorada de un video en su cuenta de Instagram durante el confinamiento en el que se la vio desorientada, además parecía haber consumido algún tipo de sustancia ilegal. Aunque Paulina ha negado tajantemente que estuviese tomando ninguna droga, las imágenes son cuanto menos sospechosas.

Por otro lado, la cantante sigue inmersa en una interminable batalla judicial con su ex marido y padre de su hijo Andrea Nicolás, Colate Vallejo-Nájera, con el que la guerra se ha vuelto más intensa. Durante el confinamiento Paulina acusó al empresario español de haber secuestrado a su hijo al no poder localizarlo durante los días que le tocaba con su padre. La ex pareja, como respuesta, ha llevado a los tribunales de nuevo a la mexicana para evitar que tenga ciertos comportamientos cuando convive con el hijo que tienen en común (cuya custodia es compartida).

Esta batalla ha derivado en que Paulina se ha sometido voluntariamente a una prueba de drogas, cuyo resultado ha sido positivo en marihuana. Ella se justifica asegurando que sólo consumió una vez, en febrero y en California, donde su consumo es legal.

Como si de un culebrón se tratase, no son estos los únicos frentes que tiene abiertos la cantante de "ni una sola palabra", ya que su relación con Gerardo Bazúa, padre de su hijo Eros, es si cabe peor que la que mantiene con Colate. El artista la acaba de demandar por no dejarle ver a su pequeño, de cuatro años; y es que según el mexicano, Paulina esconde al niño y sólo le dejó verle dos veces durante veinte minutos en todo el año 2019.

En definitiva, que este no será, probablemente, el mejor cumpleaños para la Chica Dorada. Sin embargo, Paulina le pone al mal tiempo buena cara y ya ha calentado motores para celebrar con sus seguidores, aunque sea confinada, su 49 cumpleaños. En su cuenta de Instagram colgó un día antes de festejo una fotografía al borde de la piscina presumiendo un bikini.