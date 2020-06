Paulina Rubio dio positivo en marihuana en medio del juicio por custodia de su hijo

Paulina Rubio dio positivo en marihuana a un test que aceptó hacerse de forma voluntaria. Ante ello, el empresario español Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como Colate, aseguró que le pareció absurda la audiencia, pues en ningún momento pidió que la cantante se hiciera dicha prueba.

"Nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, me ha parecido que la audiencia fue absurda. Yo en ningún caso estoy pidiendo la custodia, como he explicado muchas veces he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca y así voy a seguir", declaró el empresario a Imagen Televisión.

Cabe señalar que el empresario dio estas declaraciones luego que se supiera que durante la audiencia legal en los tribunales de Miami expuso un video en el cual se le acusaba a la cantante de consumir drogas.

Colate indicó que su intención no es quedarse con la custodia de su hijo ni perjudicar a su expareja, solo busca "cambiar algunas cuestiones" para que su pequeño "esté mejor".

Paulina Rubio es acusada de consumir drogas

Colate expuso un video que se hizo viral, donde se le ve a la cantante interpretando sus canciones y moviéndose de una forma muy extraña, además de sufrir muchas equivocaciones. Es por ello que sus seguidores empezaron a especular que la artista estaba con síntomas por el consumo de las drogas.

Al poco tiempo trascendió que el exmarido de Paulina Rubio había utilizado dicho vídeo para argumentar maltrato físico y psicológico hacia el menor.

Ante ello, la mexicana decidió someterse a una prueba toxicológica, dando positivo a la marihuana. Cabe señalar que en Estados Unidos, el consumo de esta sustancia no es ilegal.

Por su parte, el empresario negó en su reciente entrevista que no busca dañar a la cantante, con quien ha tenido varios enfrentamientos desde que se divorciaron en el 2012.