Yahaira Plasencia da fuerte respuesta a usuarios que criticaron su cuerpo | FOTOS

La cantante de salsa Yahaira Plasencia asombró a sus seguidores de Instagram el fin de semana pasado al revelar fotos de ella luciendo un lindo bikini.

A pesar que ‘La Yaha’ ha pasado por una operación a los riñones, no se negó a posar en la sensual ropa de baño.

En las fotografías se podía ver a la salsera luciendo una diminuta cintura, por lo que una usuaria le dejó un comentario bastante inapropiado:

“Regia, con dinero se puede tener buen cuerpo y el que es pobre no”, indicó la cibernauta en la red social.

Al ver estas palabras, Yahaira Plasencia dio una contundente respuesta:

“Jajajaja juega voley o baila y vas a ver como el cuerpo agarra bonita figura. Bueno y si deseas te haces la lipo, como yo hace un año”, indicó.

Cabe mencionar que después de algunos minutos, el comentario fue eliminado, pero la cuenta de Instagram ‘Instarandula’ difundió las capturas de pantalla:

Plasencia quiere dejar en claro que, en estos últimos días, ella solo se ha sometido a una cirugía por salud en los riñones, y que sí se hizo una liposucción, pero el año pasado.

“Se ha hablado demasiado, se ha dicho mucho, que me he puesto totó. Lo único que yo, lo vuelvo a recalcar, lo único que yo me he hecho es la lipo”, indicó la pareja de Jefferson Farfán en el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’.