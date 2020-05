Segunda temporada de Pasión de Gavilanes estaría preparándose [VIDEO]

En el año 2003, la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’ fue un total éxito en todo el mundo. El programa de Telemundo protagonizado por Danna García y Mario Cimarro conquistó a grandes y chicos y ahora podría tener una segunda temporada.

Paola Rey, Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown regresarían a las pantallas de nuestros televisores para seguir enamorándonos con sus historias de amor.

¿Segunda temporada de Pasión de Gavilanes es aprobada por los actores?

Resulta que la mayoría de los protagonistas revelaron a ‘People en Español’ que estaría encantado de trabajar en una segunda temporada.

“Por ahora la verdad no hay planes, me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”, expresó Paola Rey.

Por su parte, Natasha Klauss declaró:

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”.

¿Los hermanos Reyes hablaron del tema?

Mario Cimarro destacó que tendría que ver la historia…

“Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años… y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos... Si Julio Jiménez (escritor) se pone echarle chispas ahí a su cerebro y nos eso el público va a estar feliz”.

