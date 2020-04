Danna García asegura que sus vecinos la discriminan por tener coronavirus

Danna García desde hace unos días ya se encuentra en casa tras presentar mejoras en su salud, ya que dio positivo al coronavirus. No solo ha tenido que enfrentar los síntomas, sino que ahora debe de enfrentar la dura situación de sentirse discriminada por parte de sus vecinos.

Uno de los retos que la actriz de Pasión de Gavilanes ha enfrentado es el "acoso" al que dice vivir sometida por parte de sus vecinos y que ha acabado por denunciar ahora en Twitter.

"En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus (sic)", afirmó el pasado viernes.

Danna García denuncia discriminación por parte de sus vecinos

Dos días más tarde recurrió a la plataforma para desvelar una de las restricciones que han establecido los residentes de su edificio tras descubrir que se había contagiado.

"Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras (sic)", explicó.

La estrella de Telemundo hizo un llamado a sus seguidores que, si conocen a alguna persona que se encuentre en la misma situación que ella, traten de mostrarse compasivos.

¿Cómo se contagió de coronavirus Danna García?

Danna contrajo el covid-19 durante un viaje a España sin su hijo de 2 años para visitar a parte de su familia y dio positivo a su regreso a México.