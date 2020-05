Ale Baigorria sobre ‘romance’ con Forsyth: “Me relacionan hasta con la hormiga”

Desde hace algunas semanas vienen rondando rumores acerca de un posible romance entre Alejandra Baigorria y el actual alcalde de La Victoria George Forsyth.

Tras estos mensajes, la modelo reveló que no le incomodan los comentarios, ya que sabe cómo es el mundo de la televisión.

“Llevo 10 años en la televisión y me han relacionado hasta con la hormiga del piso. No me preocupo por eso, es parte de mi trabajo. Con la persona con la que esté trabajando siempre me van a relacionar.

No me molesta en lo más mínimo. George es una persona que me ayudó a poner en marcha esto de las mascarillas, es muy solidario y está haciendo un trabajo excelente como alcalde.”, mencionó ‘La Rubia de Gamarra’ a ‘Ojo’.

¿Y tú qué opinas Wapa, crees que entre George Forsyth y Alejandra Baigorria haya algo?

Vanessa Terkes habla sobre cercanía de George Forsyth y Alejandra Baigorria

La exesposa de George Forsyth, Vanessa Terkes opinó sobre la nueva cercanía que existe entre el acalde y Alejandra Baigorria.

A la actriz le preguntaron sobre esta nueva relación de trabajo entre su expareja y Ale y ella respondió:

“No sabía. Hay mucha gente necesitada”, indicó a ‘Trome’.