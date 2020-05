Jessica Newton sobre Nicola: “Cada vez que lo veo se me voltea el estómago”

¡Se fue con todo! La encargada del Miss Perú, Jessica Newton no dudó en hablar de Nicola Porcella y afirmó que jamás trabajaría con él porque cree que no tiene ninguna cualidad que llame su atención.

En conversación con RPP, Newton presentó a el nuevo Mister Suprenational Perú 2020, Álvaro Vargas. Cabe mencionar que Vargas era parte del programa ‘Todo por Amor’.

Después de hacer la presentación de Álvaro, a Jessica le consultaron si le gustaría trabajar con Nicola Porcella y ella respondió con un rotundo NO.

“No lo conozco y no lo quiero conocer. No hay nada en ese chico que me llame la atención, absolutamente nada. Cada vez que lo veo aparecer se me voltea el estómago”, expresó la exreina de belleza.

Por su parte, Álvaro narró cómo se siente actualmente para el siguiente concurso:

Echa un vistazo al video de la entrevista:

¿Quién es Jessica Newton?

Jessica Newton es la actual organizadora del certamen de belleza más importante del país: Miss Perú.

Ella también fue la ganadora del concurso y actualmente sigue dirigiéndolo y capacitando a señoritas para que dejen el alto el nombre del Perú internacionalmente.