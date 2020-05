Sheyla rompe en llanto tras críticas: "Solo mi familia sabe lo que hago por mi hijo"

Sheyla Rojas luego de recibir un homenaje por parte de su programa, no pudo evitar derramar unas lágrimas al contar lo que sentía por las críticas que recibe por su físico o estilo de vida.

Por ello, la conductora provechó el espacio para comentar su dolor al ser juzgada, conmoviendo por sus emotivas palabras en vivo.

Sheyla Rojas lloró al contar los ataques que recibe en su contra

'Estas en todas' decidió sorprender a la exchica reality con un conmovedor vídeo en honor al 'Día de la madre', donde salían imágenes junto a su pequeño Antoñito.

Ante ello, la presentadora comentó:“He optado por cuidar esa parte tan valiosa de mi vida, tan privada, no la expongo...muchos me piden que comparta fotos con mi hijo, pero esa parte mía fue tan tocada en algún momento que me hizo aprender a valorarla y cuidarla de tal forma que la tengo en una bola de cristal".

"Solo mi familia y la gente que realmente me conoce sabe las cosas que yo realmente hago por mi hijo, para mi hijo”, indicó Sheyla con una voz entrecortada.

Sheyla Rojas respondió a sus críticos con reflexivo mensaje

Asimismo, sobre los ataques que recibe dijo que la define ‘ni la ropa que te pones’, ‘ni los errores del pasado’, ‘ni lo que otras personas puedan decir’. “Lo único que te define es tu conciencia y las cosas que uno realmente hace”, agregó.

Quebrada, Rojas aseguró que las burlas se dan en muchos casos por el color de su cabello, pero que no se han tomado ni un segundo para conocerla, ‘para saber los valores y la crianza que tuve gracias a mis padres’.

“Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, contenta, ese es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y yo también decido hasta qué punto darme a conocer”, manifestó Sheyla Rojas al mismo tiempo que aseguró que asume las críticas.

“Me dijeron en algún momento gallina, y sí, soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos... como me dijo mi mamá”, finalizó.