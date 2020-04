Sheyla Rojas impacta con drástico cambio en su rostro durante su programa

Sheyla Rojas famosa por ser una de las figuras más queridas del reality 'Combate', asombró a sus seguidores al lucir un drástico cambio en su rostro en la última edición de su programa.

La empresaria como suele realizar por la cuarentena, condujo desde su casa donde no dudó en imponerse con un look distinto al que solíamos verla.

Sheyla Rojas en Instagram

La presentadora desde sus redes sociales suelen impactar a sus usuarios con sensuales fotografías donde podemos verla cada día más reluciente y sexy.

Sin embargo, ha sido parte de la críticas por su el radical cambio en su figura, sin negar haberse operado más de diez veces.

Sheyla Rojas y su radical cambio en su rostro

Sheyla Rojas no pasó desapercibida al lucir más rubia que nunca, resaltando el brillo de su cabello mientras conversaba con su compañero Choca Mandros.

A su vez, usuarios en la redes sociales destacaron sus labios que se mostraban más gruesos de lo habitual, generando sospechas en ellos, como si se hubiera hecho algún arreglo en la cara.

Sheyla Rojas confesó así sus cirugías estéticas

La joven rompió con los rumores de sus cirugías estéticas y contó, "he hecho deporte toda mi vida. Tenía piernas, pero era plana, no estaba contenta, quería más". Ante ello, confesó que más de una vez ingresó al quirófano por el tema de su busto: “Eso ya se sabe, me operé antes de tener a mi hijo, cuando di a luz cambió la cosa. Me cambié los implantes que tenía y ahora me las agrandé un poquito".

Además, manifestó que se inyectó partes de su cuerpo. "No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito. Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos, son cositas de nada, sin excederse te cambia la cara”.

¿Cuál es la edad de Sheyla Rojas?

La expareja de Antonio Pavón a sus 32 años durante el aislamiento social ha preferido no compartir tantas imágenes en su plataforma digital luego de generar polémica por su foto en bikini durante cuarentena.