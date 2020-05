Vanessa Terkes se pronuncia ante cercanía entre George Forsyth y Alejandra Baigorria

George Forsyth y Alejandra Baigorria hace una semanas han destacado por su labor social, entregando mascarillas a las personas vulnerables al COVID-19 que se encuentran en La Victoria.

Ante ello, Vanessa Terkes habló sobre la participación en conjunta de los personajes que han sido vinculados en cuarentena.

¿Qué dijo Vanessa Terkes sobre George Forsyth y Alejandra Baigorria?

La actriz comentó acerca del trabajo que está realizando el alcalde de La Victoria y la empresaria en medio de la pandemia del coronavirus.

Al ser consultada la intérprete, confesó que no sabía de la unión de ambos: "No sabía. Hay mucha gente necesitada, me parece bien que se sumen y ayuden”, expresó al diario Trome.

A su vez, Vanessa contó la ayuda que está brindando a los ciudadanos que están pasando un difícil momento.“Sí, hay que sumar y ayudar. mucha gente la pasa mal y es necesario dar la mano”.

Alejandra Baigorria aclaró la relación que tiene con George Forsyth

La chica reality manifestó la admiración por el exportero de Alianza Lima. Además, aclaró que aún no existe ningún vínculo sentimental, pues, ambos solo están ayudando por un mismo propósito.

"Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no”, indicó Baigorria.

La joven no dejó de destacar la función de George Forsyth, mientras, ella continúa fabricando mascarillas. "Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena”, finalizó.

Alejandra Baigorria respondió en Instagram tras ser consultada por George Forsyth

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria no duda en respaldar el trabajo del exarquero cuando sus seguidoras le consultan por él.