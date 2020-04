Alejandra Baigorria sobre el trabajo que hace George Forsyth: “Lo admiro”

Desde que se unieron para trabajar juntos y realizar diferentes donativos durante la pandemia, a Alejandra Baigorria y a George Forsyth se les ha vinculado sentimentalmente.

Los rumores de una posible relación entre la ‘Gringa de Gamarra’ y el alcalde de La Victoria cada vez se han intensificado más, por esta razón Alejandra Baigorria habló sobre el tema.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, declaró la participante de ‘Esto es Guerra’ en una entrevista con Trome.

Asimismo, señaló que el trabajo que hace George Forsyth le causa gran admiración y por eso trabaja junto a él.

“No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule”, agregó Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria afirma que sus mascarillas siguen recomendaciones del Minsa

Luego que cuestionaran la calidad de sus mascarillas, a través de su Instagram, la chica reality y empresaria demostró que sus mascarillas ofrecen la protección necesaria y siguen todas las recomendaciones del Minsa.

“Quiero enseñarles por qué están protegidos y por qué (sus mascarillas) son las indicadas”, explicó Alejandra Baigorria antes de hacer la demostración.