¡Desgarrador! Danna García fue rechazada por su hijo tras contraer coronavirus

Danna García tuvo que enfrentar duros momentos tras contraer el coronavirus. Sin embargo, ni el dolor ni la fiebre le hicieron sufrir tanto, que el rechazo de su hijo.

Tras contraer este mal, la actriz tuvo que alejarse de su pequeño para mejorarse en aislamiento, un sacrificio que pagó muy caro.

La actriz contó que tuvo que negarse a acercarse al pequeño, aún cuando él se lo pedía. Más adelante, producto del resentimiento, el niño empezó a rechazarla.

Danna contó que pasó su enfermedad en soledad, pues su hijo no quería verla ni en pantalla.

"Empezó una etapa de 'mamá no, mamá no'", contó a través de una charla virtual con Lorena Meritano

"En un principio no me lo podían enseñar porque lloraba cada vez que me veía en el teléfono", indicó. "Estaba enojado conmigo", detalló sobre su hijo de dos añitos.

"Me ve y donde (él esté), se acuesta y pide una cobija porque me asocia con que si está mamá, mamá viene a dormirme. Entonces se acuesta en donde esté, en la cocina, donde sea, y se tira al piso", contó con voz entrecortada.

Por suerte, este proceso ya pasó, y el pequeño ya acepta a su madre y hasta se comunica con ella a través del celular.

Danna García está a la espera del segundo resultado del test de COVID-19. Solo espera recuperarse para poder abrazar a su bebé. ¡Así será!