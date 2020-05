Verónica Montes: la actriz peruana que conquista México

Con su talento, belleza y carisma, Verónica Montes ha logrado conquistar las pantallas de los mexicanos, quienes se divierten y disfrutan de sus personajes.

Desde muy pequeña, Verónica disfrutaba de participar en comerciales y novelas. Incluso ella había sido seleccionada para interpretar a la hija de Lucecita (Angie Cepeda) y Gustavo (Christian Meier) en la telenovela “Luz María”, pero tuvo que renunciar a ese papel porque su familia se mudó a Estados Unidos.

Sin embargo, esto no detuvo su pasión por las artes escénicas y en Miami se preparó en canto, baile, actuación y dicción.

Sus primeras apariciones en telenovelas fueron en “Amor Comprado”, “Perro amor” y “Eva Luna”. Pero su participación en “El Señor de los Cielos” como ‘la Condesa’ en el 2015, hizo que se gane el cariño del público.

“Cuando me dijeron para hacer el casting para uno de los personajes de la tercera temporada de “El Señor de los Cielos” yo me emocioné mucho, porque en serio era fan (…) Me preparé y me esforcé y finalmente quedé y la bienvenida que me dieron mis compañeros fue muy bonita”, declaró Verónica Montes a Wapa.pe

La actriz peruana señaló que Rafael Amaya y Fernanda Castillo son muy buenas personas e hicieron que se acople muy bien a la telenovela.

Sin embargo, al año siguiente le llegó la oportunidad de interpretar a Lisbeth Álvarez en “La Piloto”, uno de los personajes que le tiene cariño y que mucha gente disfruta cuando ve la telenovela en Netflix.

“Me gustó mucho interpretarla, porque además de ser la primera vez en que hago de una azafata, me gusta que era una chica madura y era como la madre Olivia y Amanda, sus otras compañeras”, agregó.

Pero una interpretación que fue un desafío desde el momento en que le propusieron hacer el casting, fue Kika Braun en “Papá a toda madre”, telenovela donde compartió roles con Maite Perroni y Sebastián Rulli.

“Yo siempre he respetado la comedia y por eso siempre me rehusé a hacerla. Por eso, cuando mi manager me dice de este casting, yo automáticamente me negué. Prácticamente él me hizo ir a la fuerza (risas)”, contó a Wapa.pe.

También agregó que la comedia ya era un desafío, pero a esto le sumaron que su personaje sí o sí tenía que tener el acento entre venezolana y colombiana. “Fue todo un desafío preparar este personaje, pero a la vez muy divertido. Porque Kika era mala, pero al final se convirtió en una muy buena persona”.

Después de este reto televisivo, al año siguiente, hizo una obra de teatro, también de comedia, “Una pareja de tres” con Gabriel Soto y Sebastián Rulli.

Por otro lado, Montes recalcó que se divierte mucho interpretando papeles antagónicos. “Me gusta ser la villana, pero que tenga un propósito y un reto. Aunque las buenas que sean empoderadas y fuertes, también son un desafío que disfruto”.

Verónica Montes casi participa en “Al fondo hay sitio”

La actriz peruana le confesó a Wapa.pe que había quedado para un personaje en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, pero que los tiempos no la ayudaron porque ya tenía un proyecto en México y solo podía quedarse en Perú dos meses y la producción la necesitaba un año.

Pese a que este proyecto no logró concretarse, a Verónica Montes le encantaría trabajar en Perú y está abierta a cualquier propuesta laboral.

Verónica Montes y sus nuevos proyectos

La actriz de 30 años señaló que algunas personas le comentaban que el año pasado estuvo muy desaparecida, pero mencionó que estuvo preparando proyectos que este año saldrán.

“En el 2019 hice doblajes, una película y una serie, las cuales se estrenarán este año y es algo que me tiene muy emocionada”, nos mencionó.

Verónica Montes y el contacto con el público

La recordada Condesa menciona que a ella le encanta estar en contacto con el público y por eso ella misma maneja sus redes sociales.

“Estoy en contacto constante con la gente, es una forma de agradecerles su cariño. Me tomo el tiempo de leer cada uno de sus mensajes y yo misma responderles”.

Por ello, para estar más en contacto con su público interactúa en Instagram con ellos y creó su canal de YouTube donde sube material de entrenamiento y cuenta un poco su historia.

Asimismo, Verónica Montes se animó a dejar un mensaje a las personas que quieren construir una carrera en el mundo artístico.

“Lo que más necesitan es disciplina y perseverancia. Aunque mil veces te digan que no, tú tienes que seguir con ello”.

Verónica Montes responde divertidas preguntas

Desde su casa en México, la actriz peruana Verónica Montes se animó a responder algunas de nuestras preguntas divertidas.