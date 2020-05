Usuarios de Twitter arremeten contra Emilia Drago tras criticar a heladero

Emilia Drago ha recibido una serie de críticas por parte de usuarios de Twitter, luego que la actriz de Asu Mare fotografiara a un heladero que pasó en frente de su casa en pleno estado de emergencia por la proliferación del coronavirus en el Perú.

Los cibernautas le recriminaron a la intérprete nacional que muchas personas trabajan porque de algún modo necesitan hacerlo para "poder comer".

Además de compartir la imagen del heladero vestido de amarillo y con la mascarilla puesta, Emilia Drago manifestó su incomodidad con el siguiente mensaje:“¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie se cuida”.

Tal como se aprecia en Twitter, la publicación de la actriz hizo eco en la esfera virtual en la que recibió decenas de comentarios, según los cuales señalan que a ella se le hacen fácil porque no está en el lugar de "los menos favorecidos".



" Oye, en serio, que rabia me dio el tuit de Emilia Drago, en serio. Que poca empatía, en su burbuja de cristal privilegiada. Si a mí me está costando económicamente esto y tengo algo de dinero ahorrado, no me imagino a las personas que no tienen trabajo y tienen familia"; “Eso es algo que nunca entenderás, se llama necesidad ¿crees que el señor sale sin miedo? ¿Crees que no tiene una familia detrás?”; “La gente necesita comer”; “Se llama necesidad. Sin bono y bocas que alimentar no les queda de otra. Son diferentes realidades desde esa foto”; “Bonita vista desde tu privilegio. Déjalo trabajar. El señor anda solo y no está por sitios con afluencia de personas. Tiene su mascarilla y todas las ganas de llevar comida a su hogar”, se leen algunos mensajes.

Otro de los usuarios comparó el trabajo que vienen haciendo algunas figuras de la televisión, a los cuales la actriz no ha criticado tan igual como lo hizo con el vendedor de helados.

"Acabo de ver que 'Esto es Guerra' vuelve el lunes. ¿Cómo grabaron el spot de publicidad si no forman parte de ningún grupo que puede transitar? Así como Emilia Drago se indignó por el heladero, debería hacer lo mismo, no?", se aprecia el texto del cibernauta.

Hasta el momento, la intérprete Emilia Drago no ha respondido a los ácidos comentarios en su contra, que vienen en aumento con el transcurrir de las horas en Twitter.