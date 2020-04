Emilia Drago califica de "acto violento" la 'broma' que hizo Patricio Parodi a Flavia Laos

Emilia Drago se refirió a la 'broma' que le hizo Patricio Parodi a Flavia Laos, donde se ve como le tira dos huevos en la cabeza. Esto pese a que la actriz ya le advirtió el dolor que sintió en el primer intento.

Este TikTok fue criticado por muchos, indicando que es una agresión para Laos. Emilia Drago tampoco pudo mantenerse callada y calificó este hecho como un "acto violento".

“Yo no sé ustedes pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, una acto violento. No veo por ningún lado la ‘broma’ en ese video. ¿Ustedes qué piensan?”, escribió en su cuenta de Twitter, logrando el respaldo de sus fans.

Como se recuerda, Patricio Parodi no ha hecho caso a las críticas y ha sostenido que solo fue una broma de TikTok.

Cabe recordar que la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, pidió que no se normalicen actos de agresión como si fueran bromas, alusión al video viral de Patricio Parodi.

“¡Por favor, no normalicemos la violencia contra la mujer! Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?”, cuestionó Ana Jara Velásquez.