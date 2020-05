Renzo Schuller furioso arremetió contra sujeto que dejó sus microbios en el Metro

Renzo Schuller al presentar el caso del joven irresponsable que se grabó frotando su nariz en la baranda de un vagón de la Línea 1 del Metro de Lima dejando su secreción nasal, se indignó llegando a insultarlo en su programa en vivo.

El presentador de 'América Hoy', sorprendió al tildar de "imbécil" al sujeto que incumplió con las medidas de higiene que se viene realizando para evitar propagar el COVID-19.

Renzo Schuller insultó a sujeto del Metro de Lima que se burló del COVID-19

El compañero de Ethel Pozo habló fuerte y claro, luego de ver las imágenes del hombre que se burló de la complicada situación que vive el país por el coronavirus.

“Yo veo estas imágenes y me provoca de verdad, ponerme un poco agresivo con palabras porque yo tengo familia, yo cuido a mi familia, cuido a la persona que está conmigo, yo me protejo y un imbécil como este reacciona de esta manera”, comentó.

Además, el intérprete pidió que se identifique al sujeto y se le imponga una sanción drástica al no ser un juego el aislamiento social y la prevención ante el virus.

“Podría estar infectado, me indigna estas imágenes como a muchos peruanos que seguro lo están viendo. ¿Qué pena debería haber para esta persona? Y no me digan una multa de 100 soles, debería haber una pena drástica para esta persona”, aseveró el presentador.

Sujeto infringió así las medidas de higiene en el Metro de Lima

La grabación del sujeto causaron molestia en la población, llegando a ser publicado en diferentes medio de comunicación para dar con la identificación del hombre.