Anahí de Cárdenas sobre Vizcarra: "Se dio por vencido con nosotros. La gente no hace caso”

La intérprete Anahí de Cárdenas se manifestó desde su cuenta de Twitter para comentar sobre la actitud del presidente Martín Vizcarra ante la pandemia del coronavirus.

La cantante conmovida reveló que el mandatario se está dando por vencido, al ver a los peruanos aglomerarse en las calles durante la cuarentena.

Anahí de Cárdenas envió contundente mensaje al presidente Martín Vizcarra

Por medio de sus redes sociales, la artista no ha sido indiferentes a la política del Estado y los cambios que ha generado el virus en nuestro país. Por ello, expuso un fuerte mensaje a su público.

“Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hará caso. NUNCA”, criticó en sus redes sociales. Del mismo modo afirmó que esto se debía a la cultura del más vivo. “Ay Perú, me dueles a aveces”, sentenció.

La actriz también tuiteó tras la conferencia de prensa del mandatario, que no estaba contando algo relevante durante su conferencia. “¿Está hablando del clima?”, manifestó, recibiendo el apoyo de sus seguidores en los comentarios.

A su vez, la peruana anunció hace varios meses que tenía cáncer de mama y desde ese momento ha utilizado su plataforma digital como un diario de esta enfermedad.

Pues, Anahí al pertenecer al grupo de riesgo se está cuidando bastante ante la pandemia mundial del COVID-19.