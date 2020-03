Anahí de Cárdenas se alarma por coronavirus: "Soy parte de la población en riesgo"

Anahí de Cárdenas desde que anunció hace cinco meses su cáncer de mama, hemos visto cómo la aguerrida actriz se mantiene firme ante sus quimioterapias que han ido aumentado.

Pero ante la llegada del coronavirus a nuestro país, la joven desde su cuenta de Instagram anunció preocupada que debemos estar pendientes de las medidas de prevención, sobre todo ella que no se encuentra con sus defensas al cien por ciento.

Anahí de Cárdenas en Instagram

Las redes sociales para la actriz ha sido su mejor ventana para expresa y contar cómo enfrenta su enfermedad. A su vez, quiso aprovechar este momento donde muchos peruanos se están alarmando a seguir las instrucciones del Estado para evitar ser contagiados.

Sin embargo, en la condición de la joven es un caso especial por ser una de las personas vulnerables a este virus que propagado por todo el mundo.

“Cáncer en mitad de una pandemia. Parece título de una película de apocalipsis. Yo siempre pensé que un marco coyuntural de este tipo me agarraría del otro lado, no del lado de “población vulnerable” o “poblacion en riesgo”. Ahora todos debemos ser responsables. Responsable, creo que esa es la palabra clave”.

A su vez, agregó,“Si es que han cancelado las clases en los colegios, o han dado libre en el trabajo es para que se queden en sus casas, no para ir al mall. Estas medidas preventivas no son vacaciones, son medidas de seguridad, sobre todo para los que no estamos con las defensas al 100%. Hazlo por ti y por las personas que quieres. Está en todos cuidarnos”.

Anahí de Cárdenas confiesa su lucha diaria contra el cáncer

Anahí de Cárdenas deslumbraba en 'Habacilar'