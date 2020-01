Anahí de Cárdenas presentó a su pareja en Instagram [FOTOS]

La modelo Anahí de Cárdenas decidió presentar a su novio en Instagram. La joven publicó fotografías con su pareja resaltando que es la primera vez porque a él no le gustan las cámaras.

“A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos, es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo.”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Echa un vistazo a las fotos:

Anahí de Cárdenas está pasando por un momento bastante complicado en su vida. Y es que hace algunos meses le detectaron cáncer de mama. La influencer está tomando de la mejor manera la situación y suele compartir con sus fans los tratamientos para luchar contra el cáncer.

“Por más que este sea un proceso complicado, le agradezco al universo por darme esta oportunidad de crecer, de aprender a ver la vida de otra manera y de haberme dado las herramientas para poder hacer de este un proceso más llevadero”, escribió en una de sus publicaciones en las redes sociales.

Su familia, su pareja y sus amigos son los que más apoyo le están brindando en este momento. Sus seguidores no dejan de enviarle mensajes de aliento para que siga luchando contra esta dura enfermedad que le ha tocado vivir.

¡Mucha fuerza Anahí, tú eres una guerrera!

Anahí de Cárdenas luce preciosa en bikini y así le dice "NO" al cáncer

Anahí de Cárdenas siempre hermosa, siempre única. La actriz nacional decidió cerrar el 2019 enviando un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que padecen de cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes posando en bikini y disfrutando del sol. ¡Es toda una guerrera que no se amilana ante su enfermedad!

"Chau 2019. Has sido un año increíble de muchos aprendizajes. Te despido con amor y mucho cariño. La realidad se transforma de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Si uno se cree enfermo, estará enfermo. Si uno se cree sano, estará sano. Por tanto me amo, me acepto, confío en el proceso del universo y estoy a salvo. Cambia la narrativa", expresó Anahí.