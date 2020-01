Madre de Anahí de Cárdenas conquista Instagram posando en sensual bikini [FOTOS]

¡Anahí de Cárdenas heredó la belleza de su madre! La modelo y actriz suele publicar diferentes historias y fotos en su cuenta de Instagram, pero esta vez nos sorprendió al revelar una sensual foto de su mami en bikini.

En la imagen se puede ver a la señora luciendo un lindo traje de baño de dos piezas. La modelo publicó la foto en sus redes sociales con un corazón. ¡No cabe duda que la joven heredó la belleza de su mamá.

Echa un vistazo a la foto:

¿No es una belleza? ¡Anahí se parece mucho a su mami!

Anahí de Cárdenas y su lucha contra el cáncer

La modelo Anahí de Cárdenas reveló hace algunos meses que tenía cáncer de mama. La joven sorprendió a sus seguidores con esta noticia, pero siempre demostró mucha valentía para luchar contra la enfermedad.

“No es algo que en un momento de mi vida pensé estar compartiendo, pero para mí es bueno compartirlo porque me va a ayudar a procesar lo que está sucediendo y, quizás, ayudar a otras mujeres y hombres. El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”.

Anahí de Cárdenas ha ido narrando en sus redes sociales cómo le está yendo en su tratamiento. La joven cuenta a sus fans todo lo que ocurre con el cáncer, por lo que recibe mucho apoyo. ¡Mucha fuerza Ana!