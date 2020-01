¿Yahaira Plasencia irá al estreno de la película de Jefferson Farfán?

La cantante de salsa Yahaira Plasencia pudo hablar con las cámaras de Magaly Medina y respondió si asistirá al estreno de la película de Jefferson Farfán “El 10 de la calle”.

Desde hace algunos meses se sabe que "La reina del Totó" está saliendo con "La Foquita". Ningunos de los dos ha salido a confirmar la relación, pero se les ha podido ver juntos en diferentes países y eventos.

Por ello, se cree que la cantante podría asistir al estreno de la película de Jefferson Farfán, ya que se proyectará en todos los cines a partir del 30 de enero de este año. Este será un evento muy importante para el futbolista, por lo que se cree que ‘La Yaha’ asistirá al evento.

Las cámaras de Magaly Medina aprovecharon para preguntarle si es iría al evento y esto fue lo que respondió:

“En esos días yo tengo mi estreno también y Sergio viene y voy a estar obviamente en canales, en radios voy a estar full, pero obviamente igual le deseo todo lo mejor.

¿Si te invita a la Premiere no le vas a decir que no? Es que ese día tengo muchas cosas. 28 hasta 30 y algo tengo todo lo que Sergio va a venir pues no? Tengo mi lanzamiento en los canales, radios.”, expresó.

Echa un vistazo a las palabras de Yahira Plasencia:

Thamara Gómez asistió a fiesta privada en departamento de Jefferson Farfán

La integrante de ‘Puro Sentimiento’ reveló hace algunos días que estuvo con ‘La Foquita’ en una fiesta en su departamento:

“Salimos de la discoteca a eso de las 4 o 5 de la mañana (...) Me llevaron (al departamento), era la primera vez que iba a un after. Había varias chicas. Lo que me dio gusto es que él es una persona super humilde”, expresó.