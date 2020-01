Nicola Porcella: “Por mi hijo demandé a Magaly Medina”

¡No se rendirá! El exchico reality y modelo Nicola Porcella mencionó que seguirá con su demanda contra Magaly Medina.

Porcella indicó que el proceso será largo y complicado pero por su hijo Adriana él aclarará todo lo que comentaron sobre la ‘Fiesta del Terror’.

“Es la primera vez que estoy en un juicio, no tengo nada en contra de la señora Magaly, por más que en todos los programas saque algo mío, y hasta mi foto de Instagram. Yo creo que se excedió cuando hablo de mí. Y es lo que yo he demandado. Sé el cargamontón que se venía, pero creo que uno al empezar algo tiene que terminarlo. Si la justicia dice que tengo la razón, bienvenido y si dice que no la tengo, listo, ya está.”, expresó el modelo.

Incluso Nicola mencionó que seguirá con el proceso legal por su hijo.

“Es simplemente por mi hijo que está creciendo y deseo que se aclare todo. Por eso inicié la demanda. Adriano es mi ángel de la guarda y quiero cuidarlo toda la vida, y por él simplemente quiero salir adelante, si no es acá, en México o donde sea.”, indicó en una entrevista al diario ‘El Popular’.

Nicola se dio el tiempo para decir que no le tiene miedo a Magaly ya que tiene todas las armas para defenderse.

“Es una líder de opinión, eso lo sabemos, pero yo sé cómo defenderme y tengo armas para defenderme. Ella tiene el respaldo de una canal, yo tengo el respaldo de mi familia y mi hijo, con eso me siento tranquilo. Mi familia me dijo vamos hasta las últimas y gracias a Dios tengo las posibilidades de hacerlo.”