Magaly a Milagros Leiva: "Yo sí hago ráting, de lo contrario estaría en Willax como ella"

La guerra está declarada. Magaly Medina, Juliana Oxenford y Milagros Leiva continúan con un fuerte enfrentamiento a través de las redes sociales, debido a que las periodistas se dedican fuertes mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter, destacando algunos errores y temas polémicos del pasado que han sorprendido a todos los seguidores.

Como se recuerda, todo inició con una entrevista que Magaly hizo a la periodista Juliana Oxenford por su retorno a las pantallas de ATV, donde la rubia periodista dejó en claro que no le caía porque "robaba a sus entrevistados" y la calificó de "desleal", hecho que no fue pasado por alto por Milagros Leiva.

A través de una entrevista, Milagros Leiva respondió a los ataques, dejando en claro que Juliana no tenía alguna entrevista memorable que ella recuerde, minimizando su trabajo, incluso compartió un tuit con una polémica frase en la que habló sobre las hienas y sus ataques, palabras que los fans asociaron a Magaly y Juliana.

Aúllan y se ríen las hienas? No hagas caso, sigue avanzando!!! — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) January 15, 2020

La contundente respuesta no se hizo esperar y la polémica continuó cuando Juliana decidió recordar las acusaciones que cayeron sobre Milagros Leiva por presuntamente haber pagado 30 mil dólares a un prófugo de la justicia por obtener una entrevista exclusiva, acaparando todos los titulares de los medios.

Al ataque se sumó la conductora Magaly Medina, quien no solo compartió en sus redes oficiales el fuerte comentario de Juliana Oxenford, sino también decidió emitir un drástico mensaje respecto a la salida de Milagros de ATV, afirmando que ella no hacía ráting y por eso no le renovaron el contrato.

ATV me renovó el contrato porque SI hago rating, de lo contrario estaria en Willax, como ella. https://t.co/6OThiWHxoh — Magaly Medina Vela (@magalyperu) January 17, 2020

"ATV me renovó el contrato porque SI hago rating, de lo contrario estaria en Willax, como ella", dijo la presentadora Magaly Medina en respuesta al mensaje de Milagros Leiva en una entrevista.

Entrevista de Magaly a Juliana Oxenford