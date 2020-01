Juliana recuerda cuando perdió un bebé y lo mucho que sufrió con el padre de su hija

Aunque ya pasó la página y es feliz con el padre de su hija, Juliana Oxenford cuenta que no todo fue felicidad con él, pues Milovan Radovic tuvo que madurar mucho para ser el hombre que realmente la merecía.

La periodista cuenta que ella siempre tuvo claro que quería ser madre, mientras que su pareja aceptó la situación con la finalidad de no perderla.

En conversación con Magaly Medina, Juliana dio detalles de cómo fue su relación con el padre de su hija, con quien estuvo muchos años separada.

“Yo lo boté, le dije que se vaya de la casa. Vivíamos juntos, de hecho queríamos tener hijos. En un momento, yo le plantee el deseo de tener hijos. Esto para mí no es negociable: mamá voy a ser, contigo o quien sea, pero dímelo ahorita para yo saber si tengo alguna expectativa o no. Me dice: ‘Mira juliana, yo no me veo como padre, no sé si está dentro de mis planes de vida’”, contó la periodista, quien dicho esto decidió terminar la relación de mutuo acuerdo.

Meses después, él la buscó para plantearle tener una familia, aunque no estaba seguro de lo que pasaría más adelante. Lo único que sabía es que no quería perderla.

“Nos reunimos y me dijo: 'Siempre voy a tener la duda de si quiero o no....Pero si algún día quiero tener un hijo va ser contigo. Me muero de miedo perderte, así que apostemos. Yo también tengo miedo de cómo me va a resultar esto de la maternidad”, recordó la conductora de TV.

Juliana quedó embarazada pero por desgracia perdió al bebé, sin embargo, después nació su hija María, llenándola de felicidad.

“Al poco tiempo salí embarazada y tuve una pérdida. Fue muy duro para los dos, estábamos muy emocionados. Al poco tiempo, quedé embarazada otra vez, fértil soy de todas maneras. María nace y la emoción alucinante, todos felices”, detalló Juliana Oxenford.

Sin embargo, meses después no sentía el compromiso de su pareja como padre. Además, presentía que él no le era fiel.

Fiel a su carácter y al no sentirse contenta con la situación, decidió terminar la relación, cuando su pequeña tenía 6 meses de nacida.

Juliana Oxeford estuvo separada con su esposo por 5 años, y aunque él tuvo una relación de dos años con una española, siempre estuve presente en la vida de su hija y de Juliana. Así es como se fueron acercando.

La periodista dejó que su hoy esposo luchara por ella, quien al principio no tomara en serio los acercamiento que tenían. "Bueno (pensé), será mi choque y fuga", dijo riéndose.

Sin embargo, Milovan Radovic no paró hasta convercerla de que se case con él. La periodista cuenta que tuvo mucho temor, pues aunque su hija sabía que era su papá, ella siempre había vivido solo con su madre. Es por ello que decidieron ir a la psicóloga para abordar el tema.

Hoy en día, Juliana Oxenford tiene una relación sólida con su esposo, es por ello que no dudó en contar detalles de todo lo que pasó a Magaly Medina, quien no dejaba de reír por las ocurrencias de la rubia.

"Milu (su esposo) debe estar mirando", dijo Magaly. A lo que respondió Juliana: "Bueno, con lo que sufrí, que se la chanté. Hoy voy a dormir en el sofá (carcajadas)".