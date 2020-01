Milagros Leiva a Juliana Oxenford: “No recuerdo una entrevista memorable de ella"

Luego que Juliana Oxenford dijera que no le cae Milagros Leiva porque es una persona que "juega sucio", la periodista no dudó en responder tan pronto lo preguntaron al respecto.

Milagros Leiva señaló que no recuerda ninguna entrevista memorable de ella, además que no la considera un referente periodístico.

“La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o el mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa... Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana (…) Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”, indicó Leiva.



Asimismo, pidió que tanto Juliana Oxenford como Magaly Medina se dediquen a hacer ratin en lugar de habalr de ella.

“Cada uno es dueño de sus palabras. Si a Juliana Oxenford le parece que yo hago eso, es lo que ella piensa. Yo le digo que está mintiendo y me apena porque en serio ni a ella ni a nadie le juego sucio. No me gusta hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí”, dijo.

“A ellas dos (Magaly y Juliana) les interesa mucho el rating. Bueno, en lugar de estar hablando tanto de mí, que trabajen y que hagan rating haciendo lo que saben hacer”, acotó en Radio Capital.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre Juliana y su labor de periosita, Leiva no dudó en minimizarla.

“No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodístico. No recuerdo los titulares de Juliana”, dijo.