Jacky Bracamontes conmovió al recordar trágica pérdida de su bebé [VIDEO]

Jacqueline Bracamontes desde joven apostó por sus sueños en la pantalla chica, iniciando como Miss México para convertirse en una de las intérpretes más queridas de su país.

La mexicana ha pasado por momentos dolorosos, por ello, confesó durante una entrevista cómo ocurrió la trágica pérdida de su hijo

La intérprete luego de someterse a una cirugía estética y haber estado en recuperación, inició el año renovada junto a su familia en unas divertidas vacaciones en la nieve.

Bracamontes alegre como siempre, suele compartir imágenes o vídeos junto a su familia. Por ello, sin inconvenientes destacó cuando Martín Fuentes la llevó serenata a la puerta de su casa en su cumpleaños.

¿Cómo conoció Jacqueline Bracamontes a su esposo?

La artista conoció a su esposo cuando la expareja de Juan Soler, Maki, la invitó a salir junto a su amigo. Después de una cena, salieron al cine y no se volvieron a separar hasta la actualidad.

En la actualidad, ambos siguen disfrutando de su amor junto a sus cinco hijas que deslumbran con sus travesuras desde las plataformas digitales de sus padres.

¿Cómo ocurrió la muerte del hijo de Jacqueline Bracamontes?

La estrella cuando dio a conocer su primer embarazo, solía enamorar por su emoción con la llegada de sus mellizas, sin embargo ocurrió un triste episodio.

Jacky en su entrevista con Royer González relató, "en mi primer embarazo, me embaracé de dos bebés. Todo iba súper bien, pero en la semana 34 empecé con contracciones, que me dice el doctor ‘es que es un embarazo gemelar, es normal’. Eso fue un lunes y el viernes me dice el doctor ‘vente al hospital ahorita, que esto es una emergencia, algo no está bien’. Llegué y trataron de controlar las contracciones, el bebé ya había fallecido tres días antes".

"No lo conocí. Entramos al parto pensando que estaban los dos bebés. El bebé ya llevaba tres días muerto y no nos habíamos dado cuenta por eso empecé con las contracciones. Cuando yo estoy tirada en la plancha, normalmente cuando nace un bebé se oye el llanto, entonces no oí el llanto y yo ‘¿qué pasa?’ Mi marido vio todo y luego ya oigo un llanto, entonces el doctor dice ‘Jacky bien, Martín mal’".

