Juliana Oxenford asegura que Milagros Leiva "juega sucio" y ella... ¿la llama hiena?

Juliana Oxenford confesó en el programa de Magaly Medina que no le cae Milagros Leiva porque "juega sucio", pues le quitaba los entrevistados cuando eran compañeros de trabajo en una conocido medio.

Todo empezó cuando Magaly le indicó que se ha dicho mucho que Juliana era el "serrucho" de Milagros Leiva tras su entrada a ATV. A lo que la rubia lo negó rotundamente, sin embargo, hizo una acotación.

“Estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... me sacaba los entrevistados ¿o sea?”, contó Julia Oxenford.

“Esas formas para mí son terribles... a mí, ella no me cae bien porque no me gusta la gente que juega sucio. Yo creo que tú compites y compites bien porque eso de andar sacando por aquí, hablando mal, tratando...”, indicó.

La respuesta de Milagros Leiva no se hizo esperar, quien aunque no dijo nombres, la periodista escribió en su cuenta de Twitter: "Aúllan y se ríen las hienas? No hagas caso, sigue avanzando!!!".

¿Se habrá referido a Juliana Oxeford y Magaly Medina? ¿Tú qué crees?