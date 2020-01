Juliana Oxenford reta a Héctor Becerril a hacerse prueba de Coeficiente Intelectual

Juliana Oxenford no toleró que Héctor Becerril dijera que los periodistas que lo atacan es por "falta neuronas". Como se recuerda, el excongresita fue invitado al primer programa de la periodista, "ATV Noticias al estilo Juliana".

Minutos antes, se atrevió a llamar "prostituta" a la prensa, hecho que la conductora de TV no dejó pasar y se animó a retarlo.

"Yo no sé si es por falta de neuronas o es que no leen, o son los periodista que les gusta atacar sin enterarse. ¡Te explico!", indicó Héctor Becerril, quien rápidamente fue interrumpido por la periodista.

"A ver, usted no me puede decir 'toda la prensa es prostituta', 'si tú te sientes aludida', 'ya, te explico'. 'No sé si por falta de neuronas', ¿me está diciendo a mi que no tengo neuronas? Y que me lo diga usted, me parece más bien, casi un piropo. Es más yo me someto a una prueba de coeficiente intelectual y realmente me parecería divertidísima la respuesta", indicó la joven, esperando que el excongresista también se sume a este reto.

Sin embargo, Becerril no le tomó la palabra a Juliana y continuó con su explicación. "¿Me permites explicarte?", le preguntó.