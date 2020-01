Juliana Oxenford tuvo fuerte altercado con Becerril tras llamar "prostituta" a la prensa

Juliana Oxenford inició su programa "ATV Noticias al estilo Juliana" este lunes teniendo como invitado a Héctor Becerril, con quien ya había tenido una ofuscada entrevista cuando la periodista trabajaba en otro medio. Sin embargo, la conductora de TV aceptó la reunión indicando que tenía muchas preguntas que hacerle.

Aunque ambos lucían ofuscados, la entrevista se venía realizando con normalidad. Hasta que Héctor Becerril se atrevió a llamar "prostituta" a la prensa.

La periodista de inmediato reaccionó y no dejó que continuará hablando sin antes, hacerle una aclaración.

"Yo no me voy a sentir mal ni agredida o violentada por lo que usted dice, pero si me tendría que sentirme mal porque usted no habla así de ciertos periodistas. No es cuestión de cada uno (si me siento mal o no), porque si yo digo mañana que todos los integrantes de la Comisión Permanente, que son 24, entre ellos usted, son unos delincuentes sicarios malditos basuras, usted estaría en todo de su derecho de pedir que me rectifique. No se pase, yo no voy a permitir que llame prostituta a la prensa", indicó una alterada Juliana.

Aunque Becerril se quiso justificar diciendo que "al que le caiga el guante que se lo chante", Oxenford pidió que cuide sus palabras.