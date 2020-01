El día que Milagros Leiva entrevistó a Juliana y se dedicaron palabras de admiración

Las periodistas Juliana Oxenford, Milagros Leiva y Magaly Medina están pasando un problema bastante complicado por distintos comentarios que las 3 han realizado. Todo empezó con la entrevista de Medina a Oxenford, en donde se dijo que Milagro s “no les caía” a ninguna de las dos.

Tras esta conversación, Leiva respondió diciendo que Medina y Oxenford mienten:

“¡Por favor! En serio me sorprendió todo lo que ellas han hablado y qué bueno que hayan sido sinceras y dicho que no les caigo porque ahora entiendo mejor la ‘mala leche’ de ambas.

Yo les deseo lo mejor y que les vaya bien siempre en todo lo que emprendan. Pero sería bueno que no mientan tanto. Cuando uno está en un centro de trabajo y, más en TV, los egos son enormes y a la señora Magaly no le gustó que algunos personajes prefirieran ir a mi programa.

¿Qué puedo hacer? ¿No entrevistar para que ella no se enoje? Lo siento, soy periodista y entrevisto a personajes de todo tipo y no tengo la culpa de que algunos prefieran venir a mi programa. Lo mismo con Juliana, me asombra que diga que yo le quitaba los invitados. Yo empezaba a las 9 y ella horas después”, indicó a Trome.

La periodista de Willax también mencionó que “No recuerda ninguna entrevista memorable con ella”

Juliana no se quedó callada y le dio una contundente respuesta: “Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo algunos de sus titulares. Por ejemplo: ‘Periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia’".

Una pelea entre las periodistas que parece de nunca acabar, pero ¿cómo se llevaban antes?

Hace solo algunos añitos, Milagros Leiva tenía un programa de entrevistas de 5 minutos, y en este espacio tuvo de invitada a Juliana Oxenford.

La entrevista salió bastante entretenida, Milagros le dijo a Juliana que era “buena onda” y que era bienvenida siempre en su espacio.

¿Las cosas sí que han cambiado verdad? ¡Echa un vistazo a las imágenes!