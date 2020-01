Protagonista de ‘Juliana’: “Un hombre no te hará feliz si te está maltratando”

Hace 30 años, en el Perú se estrenó un filme que impactó a muchos. Una cinta que mostraba la cruda realidad de muchas peruanas y peruanos. Hace 30 años, el grupo “Chaski” estrenó “Juliana”.

Rosa Morfino, es el nombre de la actriz que le dio vida a “Juliana”, una niña de 13 años que se revelaba contra todo y todos. La actriz, 30 años después de la producción, conversó con la revista Wapa y nos confesó algunos secretos de la película y de ella misma. ¡Mira nuestra entrevista!

¿Qué sentiste al ver la película remasterizada y en el cine?

Yo feliz, imagínate contenta, es una película que yo me acuerdo en el festival de agosto, yo decía ‘como quisiera que la pongan en pantalla gigante ahora que está bonita, remasterizada, todo’ y se cumplió.

Entonces es una película que muestra la realidad que se vive hoy en día, el maltrato contra la mujer y todo eso, está bien hecha y bien bonita, incluso digo que está mejor que antes.

La película, muestra una realidad de hace 30 años, y las cosas no han cambiado…

No ha cambiado nada, las cosas están peores incluso. Justo estaba comentando con algunos chicos, que ahora hay más violencia familiar, hay matanzas, hay de todo.

Juliana tiene eso, tiene el maltrato. Aquí podemos ver que el padrastro golpea a Juliana, golpea a su mamá, encima viola, todo eso se ve hoy en día, las cosas no han cambiado nada.

Es una película que tiene realidades, yo estoy muy contenta. Cuando fui a verla el día que se estrenó la sala estaba full, llena total.

¿Crees que “Juliana” intenta dar un mensaje a la sociedad?

Por supuesto que sí, yo en mis redes sociales tengo a mucha gente que ha sido como Juliana, imagínate. Ellos me cuentan cada historia…que limpian los nichos, que han sido explotados, violados, hay muchas “Julianas”, me escriben y yo les cuento mis experiencias.

Ellos me contestan que al ver la película, les sirvió bastante, porque Juliana se revela, es una niña fuerte, contra el “viejo” explotador, contra el padrastro, entonces ellos la ven como un ejemplo.

A ti te escoge un padre, en el internado…

Un francés que conocía al grupo “Chaski” y mencionó que en el internado habían muchas niñas con talento. Yo fui a hacer mi casting y creí que era la única, pero habían muchas niñas, muchas “Julianas”. Al final hice mi casting y al mes me dan la noticia.

¿Cómo toma tu mamá esta noticia?

Muy contenta, en esa época yo vivía en el hogar, pero cuando me eligen para ser Juliana yo estaba de visita con mi mamá y ella feliz.

Además, económicamente su situación de ella no estaba bien y con mi trabajo en la película le pude ayudar. Me acuerdo que mi mamá era la que recibía el dinero, yo decidí partirlo mitad y mitad para mi madre y para mi hogar.

Mi madre me cuidó al ponerme en el internado, quizá ahora hubiera sido violada o maltratada y hasta el día de hoy estoy bien. Yo ya me disculpé con mi mamá, porque tenía un resentimiento, pero por ella estoy bien.

¿Cómo cambia la vida de Rosa después que hizo Juliana?

Las personas te reconocen en la calle. Yo siempre con mi sonrisa saludando. Mi vida cambió totalmente, he hecho cortometrajes, a los 19 años hice “Anda Corre Vuela” con el actor de Gregorio.

Mi vida cambió totalmente, ya no quise regresar al hogar cuando era niña, tuve otra visión.

¿Cómo era tu relación con los niños actores? Eras la única mujer…

Lo que pasa es que algunos niños eran de la calle y yo era del Hogar, todos tenían sus historias diferentes, su modo de actuar diferente. Para mí fue difícil porque estuve conviviendo 3 meses y medio en un departamento con ellos.

Fue difícil, pero Rosa Isabel no se dejaba, ella era como Juliana, nunca me dejé, pero al final teníamos compañerismo. Una de las anécdotas que me han contado es que cuando estábamos en la cena yo agarré una lata de leche y se la tiré al “Cobra”. La verdad es que yo no me acuerdo, pero qué habrá dicho para que me comporte así.

¿Rosa se parece a Juliana?

Yo creo que sí porque tiene el carácter. No se deja, es decidida igual que Rosa Isabel, sí tiene el mismo carácter, que no se deja.

¿Te sigues viendo con los actores de la película?

Ahora que se ha estrenado la película sí, incluso hemos ido a la casa en Barranco donde se grabó y es un hotel 5 estrellas. Yo siempre digo que ‘Don Pedro’ en una escena dice “este es un hotel 5 estrellas” y ahora es eso.

¿Después de ‘Anda Corre Vuela’ a los 19 años te retiras del cine?

No es que retiré, sino que decidí alejarme, me dediqué a mis hijos al 100%. Entonces estoy feliz, ya la mayor tiene 21 años, de 15 y 13 años. Quise dedicarme a mi familia. Yo no tuve la oportunidad de vivir con mis padres, me dediqué a ellos.

¿Qué te dicen tus hijos?

La han visto recién el festival en agosto del año pasado. Ellos me miran y me dicen “asuuu”, me molestan. Yo les cuento que es una película que todavía sigue vigente. Así yo me muera va a seguir, y ahora que está remasterizada mucho más para la nueva generación, para el público que viene.

Yo les digo a mis hijos que vean en la película cómo es que ha cambiado Lima, la estructura, lo único que ha cambiado porque por lo demás está peor. Hemos empezado el año pésimo.

Los feminicidios, maltrato…

De verdad yo siento tanta pena, y me pregunto qué es lo que nos está pasando. O sea, deberíamos reaccionar a eso. Algo está fallando ahí, deberíamos pedir un “auxilio”.

Quizá ahora, gracias a las redes sociales se visibiliza más…

Claro, ahora las mujeres acuden a pedir ayuda, pero al final no les hacen caso, si llegan no es a tiempo. Llegan cuando es demasiado tarde.

Un mensaje que les darías a todas las mujeres

Simplemente de que no se dejen, ya basta, un hombre no las hará felices si las está maltratando, golpeando…

Deben salir de ahí, tienen que quererse, valorarse como mujeres. Simplemente es salir de ese lugar sino no van a ser felices. Uno como dice la película hay que vivir la vida, disfrutarla porque en cualquier momento se acaba y yo les digo a todas las mujeres que salgan adelante. Nosotras podemos.

Luchen por lo que más quieren y no dejarse maltratar, porque mira cómo estamos ahorita con tanto maltrato, simplemente salir de ahí.

Como Juliana…

Como Juliana, que se reveló, la película es un ejemplo. A ella no le gustaba el maltrato. A ella le gustaban las cosas positivas, salir de ahí.

En la película, cuando está desayunando con su madre, ella le dice “¿Por qué no lo botas”?

Sí, ¿y la madre qué hizo? Le dijo “comprende hijita, es mi segundo compromiso” y eso se ve hoy en día, mujeres así. Que por los hijos, que porque el marido le da. Eso tiene que cambiar, está en nosotros mismos, cortar eso.

Yo por ejemplo con mis hijos corté la cadena, entonces yo hago todo lo mejor para mis hijos, dedicarme a ellos. Creo que la película también me sirvió mucho.

También es gracias al productor de la película, todo esto se lo dedico a él, fue como mi padre. Me conoce desde los 13 años y he vivido en su casa también. Él me aconsejó mucho, me ayudó mucho. Porque yo me acuerdo que tuve un maltrato, entonces agarré la maceta y se la tiré, imagínate ese es un tipo de maltrato, yo corté en primera.

El productor estaba presente y siempre me decía “¿Qué vas a hacer?” “Despáchalo” “reacciona”, entonces reciban el ejemplo de Rosa Isabel, un macetazo. (Risas)

Rosa Isabel invita a todas las seguidores de Wapa a ver “Juliana”, una película que muestra la realidad del Perú de hace 30 años, que lamentablemente sigue vigente.