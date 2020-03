Anahí de Cárdenas confiesa que aún le faltan 12 quimioterapias [VIDEO]

Anahí de Cárdenas entristeció a todos sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram al revelar que aún deberá de someterse a 12 quimioterapias para poder superar el cáncer de mama que la afecta.

Como se recuerda, la popular actriz hace unos días había revelado que solo necesitaba de 4 quimioterapias más para completar su tratamiento; sin embargo, un nuevo diagnóstico médico reveló que la artista necesita de una docena para acabar con las células cancerígenas.

Anahí de Cárdenas en Instagram

"Esta semana, no ha sido la más maravillosa de las semanas. Ha sido difícil. No voy a mentir. Y está bien. No soy una super humana, ni es esa mi intención. Mi meta es ser solo más humana, empática, respetuosa y consciente", comentó la popular actriz de cine y televisión.

Anahí reveló su molestia al conocer que su estructura había cambiado radicalmente con la nueva noticia que recibió, ya que ella tenía pensado que solo necesitaría de 4 sesiones más para cantar la victoria ante su enfermedad.

"En vez de 4 serán 12. 12 mas suaves en vez de 4 fuertes. Me descuadró. Me descompaginó", fueron las sentidas palabras de la modelo. "Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas sobre todo del trabajo y respeto por el tiempo ajeno y propio, que todo lo tengo planeado al milímetro. Por tanto, si me cambias o mueves una coma, me infarto", enfatizó.

Anahí de Cárdenas revela lucha contra el cáncer

Como se recuerda, la actriz libra una batalla contra el cáncer desde hace unos meses y, a través de Instagram, no duda en compartir la evolución de su tratamiento.