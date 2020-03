Anahí de Cárdenas revela que lloró al ver memes que se burlaban de su salud

La modelo Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram para escribir un extenso texto sobre cómo estudiantes universitarios no tuvieron reparo en crear memes sobre la enfermedad que tiene en estos momentos.

La actriz está en un tratamiento bastante complicado para darle batalla al cáncer y ella mismo reveló que se ha reído de fotos que no debía, pero en esta ocasión dijo que no puedo evitar las lágrimas cuando vio sus fotos en las redes sociales.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en Facebook que está haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los memes.

Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, está mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe”.

La artista afirmó que por ser una figura pública estos ‘estudiantes’ se valieron de eso para crear estas imágenes:

“Al verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel.

Pero es parte de ser una figura pública, no? Siempre hay un lado positivo, y un lado negativo para todo. Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni si quiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar.”, escribió Anahí en Instagram.

No cabe duda que en el mundo de las redes sociales existe mucha gente con falta de empatía.